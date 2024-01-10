В Греции легализуют однополые браки

По словам Мицотакиса, законодательные инициативы по легализации однополых браков и усыновлению для гомосексуальных пар не является чем-то кардинально отличным от того, что уже существует во многих европейских странах. При этом он подчеркнул, что «одинокий мужчина не сможет иметь ребенка от суррогатной матери».

Премьер Греции подтвердил, что не будет принуждать свою правую партию «Новая демократия» к голосованию за инициативы, и стремится найти компромисс по вопросу в греческом обществе, где значительное влияние имеет православная церковь.

Конкретное законодательное предложение правительства Греции относительно браков и усыновления однополых пар сначала будет вынесено на общественное обсуждение, заверил Мицотакис.