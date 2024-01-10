Остановлена работа сайта и приложения Государственного платежного портала

Сайт и мобильное приложение Правительственного платежного портала прекратили работу, об этом говорится в информации Центробанка Азербайджана.

Это принято с учетом того, что интернет-решения и мобильные приложения банков, а также большинства небанковских поставщиков платежных услуг в Азербайджане интегрированы в Правительственный платежный портал (HÖP), и платежи по всем услугам могут осуществляться с этих платформ.

«Платежи можно осуществлять через веб-сервисы и мобильные приложения банков, а также небанковских поставщиков платежных услуг, интегрированных в портал», - отмечается в сообщении.