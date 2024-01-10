Исламисты из Сомали захватили вертолет ООН
Сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем, сообщил BBC высокопоставленный чиновник.
Захват вертолета подтвердил и министр безопасности региона Галмудуг Мохамед Абди Адан.
Вертолет направлялся в город Висил, который расположен недалеко от линии боевого соприкосновения, разграничивающей правительственные силы и отряды «Аш-Шабаб». Он приземлился на подконтрольной группировке территории в центральной части Сомали.
Представитель сомалийских вооруженных сил майор Хассан Али сказал Reuters, что на борту вертолета находилось несколько иностранцев и два местных жителя. ООН пока не прокомментировала эту информацию.
Вооруженная группировка «Аш-Шабаб» контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали, связана с «Аль-Каидой».