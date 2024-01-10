Посол Азербайджана встретился с президентом Ирака

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов встретился с президентом этой страны Абдель Латифом Джамалом Рашидом. Об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

Согласно сообщению, посол Мамедов и президент Ирака обсудили двусторонние отношения.

На встрече еще раз было подтверждено намерение расширять сотрудничество между Азербайджаном и Ираком во многих сферах.