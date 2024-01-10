Катар предложил Израилю сделку

Катар выдвинул Израилю новое предложение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, которое предусматривает эвакуацию из анклава руководства движения ХАМАС. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения.

По информации его источников, близких к Дохе, катарцы предлагают в обмен на эвакуацию лидеров ХАМАС оказать посредничество в освобождении всех израильских заложников. При этом их освобождение должно происходить поэтапно. Кроме того, предложение включает требование вывода израильских войск из сектора Газа, отмечает телеканал.

По его данным, это предложение в среду вечером обсуждалось на заседании военно-политического кабинета Израиля с участием ключевых министров.

Вместе с тем израильские официальные лица сообщили телеканалу, что на данный момент «прорыва в вопросе освобождения похищенных нет».