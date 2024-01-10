Россияне пытаются наступать по всем направлениям, ВСУ отбивают все атаки, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Как написал он в фейсбуке, несмотря на давление, украинские воины отражают российские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике.

Залужный заявил, что проведена продуктивная работа с командирами бригад, выполняющих задания на Купянском направлении. «Определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений», – написал он.