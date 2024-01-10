Президент Эквадора передаст США российскую технику

Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн.

«Да, есть помощь [от США]. Во-первых, будет обмен украинского и российского металлолома на современное оборудование на $200 млн», - цитирует ТАСС президента Эквадора.

По словам Нобоа, работу над соглашением планируется завершить «к концу этого месяца».

В январе 2023 года глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы «заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине».