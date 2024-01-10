Страны НАТО пообещали Киеву миллиарды евро помощи

Члены Североатлантического альянса по итогам заседания совета Украина - НАТО решили, что продолжат оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь, говорится в заявлении НАТО.

В заявлении отмечается, что союзники по НАТО изложили планы по предоставлению Украине «миллиардов евро дополнительных возможностей» в 2024 году.

Заседание совета было созвано по инициативе Киева в связи с обстрелами Украины в новогодние праздники. Глава миссии Украины при НАТО Наталия Галибаренко заявила, что все страны - члены НАТО без исключения подтвердили, что и далее будут продолжать поддерживать Киев. «Все понимают, что эта война надолго. Поэтому есть понимание того, что и помощь должна идти без перерывов», – цитирует ее «Интерфакс-Украина».