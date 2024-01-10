Ильхам Алиев: Пашинян снова перешел красную черту

Глава Азербайджанского государства указал, что «незаконные выборы прошли 9 сентября, что стало второй красной чертой. Первой было поздравительное письмо премьер-министра Армении Пашиняна сепаратистскому режиму, отправленное им 2 сентября. Это было как пересечением красной черты, так и в целом весьма противоречивым шагом. Еще до этого премьер-министр Армении официально признал Карабах территорией Азербайджана и неоднократно заявлял об этом. Что же, в таком случае, означало то поздравление?! И после 9 сентября другого варианта, конечно, не оставалось. Особенно если учесть, что против нас продолжался минный террор и накануне тех событий его жертвами стали несколько наших военных».

«Должен также отметить, что после окончания Второй Карабах ской войны между лидерами России, Армении и Азербайджана была достигнута неформальная договоренность о том, что там ничего не изменится, то есть все останется так, как есть. И, конечно, проведение незаконных выборов было нарушением этого соглашения».

«После подписания трехстороннего Заявления 10 ноября мы должны были серьезно задуматься о наших дальнейших шагах. Поскольку произошедшее 10 ноября тоже было эпохальным событием, и 8 ноября я не мог сказать точно, чем завершится война, не мог сказать это с полной уверенностью… 8 ноября произошло очень крупное событие – Шуша была освобождена от оккупации, сопротивление сепаратистов было бессмысленным со стратегической точки зрения. Конечно, в случае продолжения войны освободить Кельбаджарский и Лачинский районы в зимний сезон было бы очень сложно. Хотя мы бы это сделали. Но с очень большими потерями – во много раз большими, чем число наших павших бойцов во время 44-дневной войны. Мы все это хорошо знали. Даже сейчас каждый, кто едет в те края, видит, насколько сложный рельеф у этой территории. Но если бы Армения не подписала акт о капитуляции, мы бы продолжали войну до конца», - заявил глава государства.

По словам президента, «следующий после 8 ноября день был с утра до вечера, до ночи, посвящен переговорам между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента России. Принятие трехстороннего Заявления, принятие на тех условиях, считаю, было нашим большим политическим успехом. Конечно, если бы Шуша не была освобождена от оккупации, то мы не смогли бы добиться включения этих условий в заявление. То есть наша Победа, то, что мы были сильными, позволили нам включить в него даже те условия, которые не относились к этому вопросу, в частности, связанные с Зангезурским коридором».

Глава государства указал, что «после 10 ноября образовался определенный вакуум. Никто не знал, что будет дальше. Даже еще действовавшие в то время сопредседатели Минской группы не знали, чем они будут заниматься дальше, совершали какие-то поездки. Ситуация в Армении была, конечно, однозначной. Азербайджанский народ был в восторге. Но я знал, что дело еще не завершено. Так как оставалось еще много незаконченных вопросов, требующих прояснения. В первую очередь, вопрос, связанный с тогдашним Лачинским коридором».

«Через некоторое время, особенно когда мы заметили, что по этой дороге Армения перебрасывает в Карабах оружие, боеприпасы, мины, проводится ротация воинских формирований, мы начали поднимать вопрос о том, чтобы взять эту дорогу под свой контроль. К сожалению, российская сторона тогда не отнеслась к этому положительно. Однако мы все равно продолжали наши усилия. Могу сказать точно, что на протяжении длительного времени, пять раз на самом высоком уровне мы обращались к российской стороне, предлагая установить совместный контроль над этой дорогой… Дата производства обнаруженных там мин тоже вызывала очень большие вопросы. Как перебрасывались туда мины, произведенные в Армении в 2021 году? Однозначно, они были завезены туда через дорогу Лачин-Ханкенди. Естественно, мы подняли вопрос о том, что давайте и мы вместе встанем на посту и усилим контроль, что также послужит снижению критики в адрес российских миротворческих сил, поскольку мы бы в некотором смысле разделили ответственность с ними. Но, к сожалению, на это не было дано согласие»