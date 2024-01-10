Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается оккупировать Газу

Израиль не намерен по итогам своей военной операции в секторе Газа на постоянной основе оккупировать анклав или вытеснять местное палестинское население, боевые действия ведутся исключительно с целью уничтожения движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит ТАСС.

«Хочу внести абсолютную ясность по нескольким моментам. Израиль не намерен навсегда оккупировать Газу или вытеснять ее гражданское население. Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом», - заверил Нетаньяху.

По его словам, израильская армия «делает все возможное, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения, в то время как ХАМАС делает все возможное, чтобы максимизировать их, используя палестинских гражданских лиц в качестве живого щита».

Как подчеркнул Нетаньяху, цель Израиля в этой военной операции – «избавить сектор Газа от террористов ХАМАС и освободить заложников». «Как только это будет достигнуто, Газа может быть демилитаризована и дерадикализована, тем самым создавая возможность для лучшего будущего как для Израиля, так и для палестинцев», - заключил он.