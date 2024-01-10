Сколько россиян воюет в Украине: разведка назвала цифры

В настоящее время группировка российских сухопутных войск, которая воюет в Украине, составляет 462 тысячи человек. Такие цифры привел заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР, которые приводят украинские СМИ, также есть 35 тысяч бойцов Росгвардии. Они обеспечивают режим на захваченных украинских территориях. Кроме того, Россия привлекла к войне против Украины авиационную компоненту и Черноморский флот.

Укомплектованность российских подразделений подразделений на уровне 92-95%, добавил он.

В ГУР заявили, что за счет такой укомплектованности подразделений россияне могут проводить ротации, отправлять части, потерявшие боеспособность, на восстановление.