Ильхам Алиев: Именно Франция распространяла слухи, что Азербайджан нападет на Армению

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Выражение «Зангезурский коридор» очень раздражает Армению. И когда я говорю, что коридор не ставит под сомнение суверенитет какой-либо страны, — ведь есть же коридор «Север-Юг», который проходит через территорию Азербайджана. Это же не означает, что наш суверенитет ставится под сомнение в этом случае. Есть, наконец, коридор «Восток-Запад», но почему-то в Армении слово «коридор» вызывает немного другое к себе отношение». Об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства заявил, что Армения должна «предоставить нам беспрепятственный проход на участке между Зангиланом и Ордубадом. Это их обязательство. Я уже говорил и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан, должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены. Так что это очень справедливая позиция». Президент Алиев указал и на вопрос безопасности этой дороги: «Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантий Армении нам недостаточно. В Заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения. Но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь — нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой». Глава государства заявил, что «…нас обвиняли в том, что мы применим силу, чтобы открыть эту дорогу. Хотя это было абсурдное обвинение. Должен также отметить, что эти слухи, такие дешевые слухи распространяет тоже Франция. Мы точно знаем, что об этом говорили везде и, наверное, продолжают говорить и сегодня — о том, что Азербайджан не сегодня - завтра нападет на Армению. Однако оснований для этого нет. И никакая подготовка к этому не ведется. Да и скрыть такую подготовку сегодня невозможно. Все же видно сверху, со спутника. Есть и другие источники информации. Мы просто ждали три года, а когда видим, что это безрезультатно, у нас не остается иного выбора. Нам нужен короткий путь, чтобы соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном. И, как вы знаете, с Ираном уже достигнуто соглашение и проведена церемония закладки фундамента. Уже началось строительство первого моста в направлении Агбенда, а второй мост планируется построить в направлении Ордубада. Наверное, мы и к этому приступим в этом году».