Ильхам Алиев: Именно Франция распространяла слухи, что Азербайджан нападет на Армению
Выражение «Зангезурский коридор» очень раздражает Армению. И когда я говорю, что коридор не ставит под сомнение суверенитет какой-либо страны, — ведь есть же коридор «Север-Юг», который проходит через территорию Азербайджана. Это же не означает, что наш суверенитет ставится под сомнение в этом случае. Есть, наконец, коридор «Восток-Запад», но почему-то в Армении слово «коридор» вызывает немного другое к себе отношение».
Об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Глава государства заявил, что Армения должна «предоставить нам беспрепятственный проход на участке между Зангиланом и Ордубадом. Это их обязательство. Я уже говорил и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан, должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены. Так что это очень справедливая позиция».
Президент Алиев указал и на вопрос безопасности этой дороги: «Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантий Армении нам недостаточно. В Заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения. Но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь — нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой».
Глава государства заявил, что «…нас обвиняли в том, что мы применим силу, чтобы открыть эту дорогу. Хотя это было абсурдное обвинение. Должен также отметить, что эти слухи, такие дешевые слухи распространяет тоже Франция. Мы точно знаем, что об этом говорили везде и, наверное, продолжают говорить и сегодня — о том, что Азербайджан не сегодня - завтра нападет на Армению. Однако оснований для этого нет. И никакая подготовка к этому не ведется. Да и скрыть такую подготовку сегодня невозможно. Все же видно сверху, со спутника. Есть и другие источники информации. Мы просто ждали три года, а когда видим, что это безрезультатно, у нас не остается иного выбора. Нам нужен короткий путь, чтобы соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном. И, как вы знаете, с Ираном уже достигнуто соглашение и проведена церемония закладки фундамента. Уже началось строительство первого моста в направлении Агбенда, а второй мост планируется построить в направлении Ордубада. Наверное, мы и к этому приступим в этом году».
Президент Алиев напомнил «непонятное заявление» замглавы Госдепа США, что «либо этот путь пройдет через Армению, либо они не позволят осуществить его. Ведь мы уже три года говорим, чтобы он проходил через Армению, которая не позволяет это сделать. А теперь нас обвиняют в том, что мы выбираем другой путь. Создайте же условия, чтобы он проходил через территорию Армении, через Мегри, на обозначенных мною условиях, тогда не будет необходимости в другом варианте».
Глава государства заметил, что сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном по-прежнему осуществляется через Иран, и задался вопросом: «Почему против этого не возражают, а возражают только против участка, проходящего через Мегри? Армяно-иранская торговля процветает и растет с каждым днем. Иран открыл консульство в Западном Зангезуре. Почему это не вызывает каких-либо вопросов? Такие нелогичные и бессмысленные заявления никому чести не делают, а когда в Америке говорят «мы этого не допустим», - я уже говорил об этом, что они имеют в виду, как они этого не допустят? Построят заграждение в Зангезуре?! Разместят армию в Зангилане или на территории Ирана? Как они этого не позволят? Это наше суверенное дело».
Ильхам Алиев указал и на тот факт, что недавно Азербайджан и Иран совместно открыли мост через Астарачай: «Почему? Потому что объем грузоперевозок по коридору «Север-Юг» увеличился вдвое, и в настоящее время терминал в Астаре не может принимать все эти грузы. В Ханобе открыли второй пропускной пункт с Россией. И сейчас на российско-азербайджанской границе есть два пункта вместо одного. Есть также два пункта на границе с Ираном. Это наше суверенное дело».
Глава государства посоветовал «армянской стороне не заниматься в этом вопросе манипуляциями. Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые. Самый правильный вариант – проезд через территорию Мегри. Еще в советские времена оттуда проходила железная дорога и строилось автомобильное шоссе. Железная и автомобильная дороги также должны проходить по этому маршруту».