Ильхам Алиев: Азербайджану нужна новая национальная идея

«Нашей главной национальной идеей было освобождение наших территорий… и мы добились этого. Конечно, у меня есть свои мысли по поводу дальнейшего развития, и во многих случаях они будут решающими. Однако мне бы хотелось, чтобы дискуссии по вопросу нашей основной национальной идеи и представлений относительно нашего будущего развития происходили и в обществе — среди политиков, политологов, ученых, представителей интеллигенции. То есть, какими должны быть основные национальные идеи в связи с нашим будущим развитием. Это должно быть темой общественных обсуждений».

Глава государства заметил, что «новая эра должна иметь новые цели. Мы не можем войти в новую эру со старыми целями, поскольку они уже достигнуты. До сих пор существуют страны, которые годами, десятилетиями эксплуатируют свое историческое прошлое и исторические успехи. Хотя сами не имеют к этим победам никакого отношения. Мы не хотим быть одной из таких стран. То, что мы сделали, уже в прошлом. Народ это ценит и будет ценить. Неправильно постоянно эксплуатировать нашу историческую победу. Во-первых, это будет неправильно с политической точки зрения. Во-вторых, общество не должно находиться в атмосфере умиротворения. Мы всегда должны быть очень бдительными, ибо действия против нас не закончатся теми вопросами, которые мы упомянули, они будут продолжаться. Ведь мы стали причиной сдвигов глобального масштаба. Возможно, аналитики видят, что последствия нашей победы дорого обошлись для некоторых стран. Мы сдвинули с места крупные пласты в обществе. Мы одержали победу, выходящую за рамки локального значения. Она стала одним из главных вопросов международной повестки дня».

Ильхам Алиев заявил, что негативное отношение к Азербайджану, «негативное отношение, исходящее из традиционных источников, не прекратится. Попытки вооружения Армении преследуют цель держать нас под постоянным давлением. Все это - усилия, направленные на то, чтобы не дать нам спокойно жить и в будущем, и, к сожалению, Франция и здесь находится на переднем плане… В Армении могут возникнуть необоснованные иллюзии по поводу того, что они когда-то вновь могут оторвать от нас Карабах. Подобные идеи циркулируют в армянском обществе, в том числе внутри руководящей группировки страны. Я не исключаю, что эти идеи постепенно будут распространяться еще шире. Поэтому мы никогда не должны успокаиваться».

Глава государства обратил внимание, что за последние три года Азербайджан прошел большой путь: «Очень важную роль в антитеррористической операции сыграли новые вооруженные соединения, новая техника, новые боеприпасы, самое современное оборудование. Как я уже говорил, в этом году в наши заводы оборонно-промышленного комплекса будет вложено не менее одного миллиарда манатов инвестиций как со стороны государства, так и со стороны частного сектора. То есть мы в еще большем объеме обеспечим себя необходимыми средствами. Мы никогда не можем оставаться спокойными. Процесс строительства нашей армии будет продолжаться. Армения должна знать, что, сколько бы оружия она ни покупала, как бы она ни поддерживалась, любой источник угрозы для нас будет немедленно уничтожен. Я этого не скрываю, чтобы завтра никто не сказал, что произошло что-то неожиданное. Пусть все услышат, что если мы обнаружим для себя реальную угрозу, а не эту французскую рухлядь, не эти консервные банки под названием «Бастион», то сразу предпримем превентивные меры для их уничтожения».

«Я не говорю, что мы должны думать о новой войне каждую минуту. Нет, я уверен, что этого не произойдет, и сделаю все возможное, чтобы этого не произошло. Хватит уже войн! Однако наша новая концептуальная стратегия развития, новые направления нашей национальной идеологии и успокоение от достигнутых успехов могут привести к определенному застою… Но, в любом случае, должен сказать, что да, начинается новая эра, и я уверен, что она будет успешной для нашей страны», - заявил глава государства.