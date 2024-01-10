Ильхам Алиев частному сектору: Стройте дома в Карабахе, а не на каждом углу в Баку

«Государство выполнит стоящую перед ним задачу, мы вернем бывших вынужденных переселенцев. В то же время считаю, что в Карабах е и Восточном Зангезуре не должны жить только выходцы из этого региона. Представители всех регионов Азербайджана должны иметь возможность жить там». Так сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства заявил, что «те, кто желает переехать, к примеру, из Баку и Сумгаита, и жить там, пусть едут, покупают себе дом, квартиру, приобретают землю, строят дом и живут там. То есть для них государство, естественно, не будет строить никаких домов».

Президент Азербайджана также сообщил «всем нашим соответствующим структурам, что мы строим дома для желающих жить там. Не для желающих приобрести там дачный дом, это место не для дачного дома, а для проживания. Для желающих жить там государство бесплатно строит дом, все организует. Если кто-то желает переехать туда просто с учетом живописной природы и чистого воздуха, то частный сектор строит для них там, к примеру, в городе Агдам, жилой комплекс, многоэтажный дом, желающие могут приобрести у них жилье и жить. Такие проекты реализуются сегодня и в Дашалты, и в Гадруте».

Ильхам Алиев порекомендовал «частному сектору воспользоваться этим, так как настанет время, когда мы превратим… Карабах и Зангезур в рай, это станет реальностью. У меня нет никаких сомнений, так как все генеральные планы городов утверждены. Все генеральные планы городов подготовлены самыми передовыми компаниями мира, точнее, Европы, в том числе города Шуша. Шуша станет таким городом, равного которому не будет во всем мире благодаря синтезу архитектуры и природы».

«Так что вместо того, чтобы строить на каждом углу дома в Баку и Сумгаите, лучше пусть наш частный сектор строит дома там и увидит, что это принесет выгоду в экономическом отношении, а также будет представлять значение с точки зрения социальной ответственности бизнеса, потому что сегодня в Азербайджане создаются прекрасные условия для деловых кругов, государство оказывает поддержку… Пусть едут и строят предприятия, дома, заводы, фабрики, а государство проделает всю необходимую работу – инфраструктура, больницы, школы, водохранилища, газификация, питьевая вода, электроэнергия, дома, дороги, мосты. Протяженность тоннеля только под Муровдагом составляет около 12 километров. А теперь представьте, один тоннель составляет 12 километров, а таких тоннелей – правда, не такой протяженности – десятки. То есть в 2024 году этим работам будет придан мощный импульс, будет обеспечено выполнение всех предстоящих задач».