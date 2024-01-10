Богатая наследница раздаст «лишние» 25 миллионов

31-летняя Марлен Энгельхорн хочет, чтобы ее огромное богатство было перераспределено, и уже много лет выступает за более справедливую налоговую систему в родной Австрии.

«25 миллионов евро должны быть перераспределены, - говорит она, - потому что государство их не перераспределяет. У меня есть эти деньги, потому что они не облагаются налогами. У меня есть эти деньги, потому что правительство не выполнило свой мандат по обеспечению такого распределения богатства в обществе, и оно попадает в мои руки несоразмерно только потому, что я живу в этом мире в этой конкретной семье под этой фамилией».

В состав собрания вошли 50 граждан, выбранных случайным образом. Под руководством экспертов они решат, как и кому раздать деньги. Марлен не будет иметь никакого права голоса в этом процессе. Она считает несправедливым, что 1% населения Австрии владеет половиной национальных богатств.