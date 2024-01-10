Ильхам Алиев: Сдача Иревана - это историческое преступление

Так сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос: «Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным проведение делимитации и демаркации границ на основе карт 1975 года, с такими заявлениями выступают и некоторые страны. Почему Армения хочет сделать это, ссылаясь именно на карты 1970 года? Какие карты важнее для Азербайджана?»

«Не секрет, что в ХХ веке азербайджанские земли по частям были переданы Армении. В 1918 году, через день после создания Азербайджанской Демократической Республики, город Иреван, к сожалению, был передан Армении. Хотя никаких оснований для этого не было. Это древний азербайджанский город. Азербайджанский народ веками жил там, история, то есть стирающийся сегодня исторический облик Иревана, подтверждает наличие многовекового азербайджанского архитектурного наследия. Иреван является одним из городов, где словно нет старого города, это просто был азербайджанский город, который снесли и разрушили».

Глава государства считает, «наверное, все со мной согласятся», что принятое в 1918 году решение «было большим историческим преступлением, не ошибкой, а преступлением. Во-первых, надо было спросить у проживавших в то время в Иреване азербайджанцев. Во-вторых, куда спешить? Куда они торопились? То есть 28 мая была провозглашена республика, а 29 мая Иреван передается Армении. Не умещается ни в какую логику и объяснение этого тем, что после его передачи Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. Отказалась? Нет, еще больше обнаглела. Протест делегатов от Иревана – делегатов, представленных в то время в Азербайджанской Демократической Республике, не был принят к сведению. То есть это было большим историческим преступлением, и это было началом».

Далее президент Алиев сказал, что «после советизации в апреле 1920 года уже в ноябре советское правительство вывело значительную часть Западного Зангезура из состава Азербайджана и передала Армении. Это тоже исторический факт, есть карты, карты начала ХХ века. Есть карта Азербайджанской Демократической Республики, где Зангезур – не восточный или западный, а весь Зангезур является территорией Азербайджана. Это произошло в советское время. Подобные подарки в виде территории продолжались годами. Последний такой подарок был сделан в мае 1969 года. До этого наши земли по частям передавались Армении, и площадь, составлявшая почти 100 тысяч квадратных километров, – я имею в виду территорию Азербайджанской Демократической Республики – сократилась до 86,6 тысячи квадратных километров. После избрания Гейдара Алиева в июле 1969 года руководителем подобные подарки, этот процесс прекратились. До этого передавались по частям».

«Именно поэтому они (армянская сторона – ред.) хотели взять за основу карты 1970-х годов. Я спросил, почему именно 1970-х годов? Скажите, объясните мне, какие методологические, политические основания для этого имеются? Никаких. Если мы будем ссылаться на политические основания, то в качестве точки опоры должны принять либо период создания Азербайджанской Демократической Республики, либо период советизации. Это станет политической методологией. Если отдать предпочтение хронологической методологии, то давайте посмотрим, какими были карты начала ХХ века, давайте построим работу на этих картах. То есть вы откладываете в сторону карты 1960-х, 1950-х, 1940-х годов и хотите сослаться именно на 1970-е годы. Именно потому, что наши исторические земли уже были переданы им. Поэтому мы решительно возразили и возражаем против этого. К сожалению, не только Армения хочет принять за основу карту 1970-х годов, но и ее новая группировка, то есть «Армения плюс», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что позиция Азербайджана «очень справедлива и логична. Необходимо взять за основу либо политическую методологию, либо хронологию, или же нам не следует в целом строить свою работу на основе какой-то карты. Создана комиссия. Для активизации ее работы должны быть созданы экспертные группы. Пусть обойдут эти места пядь за пядью, установят эту границу, потому что сегодня наша граница носит условный характер».