Минздрав обратился к азербайджанцам с важным сообщением

В связи с резким похолоданием погоды в стране ожидаемо распространение острых респираторных вирусных инфекций. С целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди населения на территории республики продолжается кампания по вакцинации против сезонного гриппа.

В зимний сезон особенно важно пройти вакцинацию против гриппа лицам, которые относятся к группе высокого риска по заболеваниям органов дыхания (медицинским работникам, беременным женщинам, детям старше 6 месяцев и взрослым с хроническими заболеваниями органов дыхания).

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики с целью охраны здоровья населения и предотвращения случаев острых респираторных вирусных инфекций призывает граждан страны, входящих в группу риска, пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Граждане, желающие пройти вакцинацию от гриппа могут обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства лицам, относящимся к детскому и взрослому населению.