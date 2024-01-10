Ильхам Алиев: Город Джермук - это наш бывший город. Кто бы нас удержал?

Глава государства напомнил о многократных попытках вмешательства во внутренние дела Азербайджана: «Сколько коварных планов строили против нас. Вы хорошо помните все это. Еще в начале 1990-х годов против нас была принята необоснованная 907-я поправка. Почему? Якобы мы удерживаем Армению в блокаде. Но ведь наши земли подверглись оккупации, как мы можем удерживать их в блокаде? В то время Гейдар Алиев еще не пришел к власти, тогда в Азербайджане была одобряемая Западом «демократическая власть». Посмотрите, какой широкий размах получили в то время антиазербайджанские чувства, скольким подобным необоснованным обвинениям мы подверглись после этого. Совершенно необоснованно».

«Мы не вмешиваемся и никогда не вмешивались во внутренние дела какой-либо страны. Мы даже никогда не вмешивались во внутренние дела Армении. Даже в период оккупации никогда не вмешивались в их внутренние процессы. Хотя у нас было предостаточно возможностей. Они есть и сегодня, но мы и сегодня не вмешиваемся», - сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Анализируя события прошлого сквозь новую призму, я вижу, что, наверное, в основе такой несправедливости против нас лежала неразрешенность карабахского вопроса, чтобы постоянно держать нас под давлением, постоянно выдавать Азербайджан за диктатуру, автократию, страну, подавляющую демократию, чтобы мы отвлекались на это, днем и ночью защищались, или же склонили перед ними голову и сказали: не трогайте нас. А что сделали мы? Мы, наоборот, продемонстрировали свою позицию против нападок, и они увидели, что с нами это не проходит. Они не могут простить нам освобождение Карабаха потому, что упустили этот рычаг. Азербайджан, выражаясь в переносном смысле, сорвался с этого крючка. Этого фактора больше нет», - заявил президент Алиев.

Далее глава государства сказал, что «после Второй Карабахской войны они выдвинули темы статуса и прав карабахских армян, чтобы вновь сунуть туда свой нос. Настойчиво требовали отправки туда международной миссии, чтобы вновь обострить ситуацию. Этот рычаг тоже был выбит из их рук. Поэтому сейчас они будут искать новую тему… Мы всегда были абсолютно уверены в своей правоте и не совершали несправедливых поступков. Сейчас я вновь говорю: нас обвиняют в намерении напасть на Армению. Я уже говорил об этом, еще раз хочу совершенно откровенно сказать, что при желании мы вошли бы и пошли бы до конца. Город Джермук – наш бывший город, настоящее название которого Истису, находился перед нами. Кто бы нас удержал? У нас не было такого намерения. Нашим намерением было защитить наши границы. В наших руках должны были находиться такие высоты, чтобы мы могли своими глазами видеть, что планируют армяне. Во время разговора с одним моим западным гостем он сказал мне: у вас ведь есть спутник, вы можете увидеть и со спутника. Я ответил, что мой спутник – это мои глаза. Я должен увидеть своими глазами. Спутник – это прибор, он может выйти из строя, или же вы отключите его, это в ваших руках. Мы не сделали ничего неверного, это – главное, основной фактор. А во-вторых, это – наша сила, единство нашего общества, единство нашего народа, без которого мы никогда бы не выиграли войну. Говорю вам однозначно».