Эксперт Минздрава о кори

Период изоляции больных корью длится 21 день. Стоит понимать, что даже если нет повышенной температуры, а количество высыпаний заметно уменьшилось, то это не значит, что период изоляции подошел к концу.

Об этом в прямом эфире на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram, посвященной этапу выздоровления от кори, заявила врач-педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой Минздрава Севиндж Мехтиева.

Комментируя действия родителей, которые зачастую торопятся отправить детей в школу и детский сад до окончания этого срока, Мехтиева назвала эти действия ошибочными.

«Такие случаи могут привести к большему распространению заболевания и серьезным осложнениям среди взрослых и детей. Если после окончания карантина, спустя 21 день, не зафиксировано никаких осложнений, пациент считается выздоровевшим, а период изоляции - оконченным», - отметила она.

Педиатр отметила, что пациент с пигментной сыпью уже не заразен, но это не значит, что он излечился.

«Восстановительный и реабилитационный период длится две-три недели, а иногда и больше. После болезни ребенок становится слабым: у него практически отсутствует аппетит, он быстро утомляется. Его иммунная система может быть чрезвычайно уязвима для любой инфекции в течение как минимум двух месяцев. В связи с этим необходимо ограничить контакты заболевших лиц, оградить их от нагрузки, стресса, переохлаждения и т.п.», - сказала педиатр.