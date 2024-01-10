Ильхам Алиев о нападках на министра экологии Азербайджана

Об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о проведении в Азербайджане как COP29, так и Урбанистического форума. Как Азербайджан воспользуется этими мероприятиями с точки зрения расширения географии сотрудничества, а также донесения до всего мира еще раз своей справедливой позиции?

Глава государства заметил, что «наши традиционные «друзья» и тут пытались чинить нам препятствия на обоих мероприятиях. По COP29, как говорится, в более скрытой форме, потому что здесь в то же время был предусмотрен шаг к миру в регионе, и действия, направленные против этого шага, конечно, никому бы не сделали чести. Поэтому больше проявлялась закулисная деятельность. Против нас открыто проводилась кампания, связанная со Всемирным урбанистическим форумом. Накануне голосования на многие страны оказывалось давление: упаси господь, не голосуйте за Азербайджан, но они и там потерпели фиаско. Проведение этих двух мероприятий, конечно, в значительной степени приумножит международный авторитет нашей страны».

«Сразу после того, как мы уже удостоились этой чести, против нас вновь началась медиа-кампания. Традиционные акторы – «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс» - вы помните, президент Трамп назвал их фейкньюс, назвал вполне справедливо, - «Фигаро» и другие тут же развернули против нас грязную кампанию. Без всяких на то оснований. Они подвергли огню критики даже нашего министра экологии, назначенного мной на COP29. Он, наверное, впервые сталкивается с такими случаями. Они выражали претензии, что он долгие годы работал в нефтяной компании. Что это значит? Я тоже 9 лет работал в нефтяной компании, и что? Этот человек работал в нефтяной компании в должности вице-президента по экологии. После этого он уже шесть лет является министром экологии. Все это игнорируется, словно это не так. Словно в его биографии есть только работа в нефтяной компании. Во всяком случае, все это естественно, так как мы сталкиваемся с подобной кампанией при проведении всех международных мероприятий, будь то Европейские игры или «Евровидение», даже Астронавтический конгресс. То есть, как говорится, не будь этого, мы бы удивились. Интересно, что случилось? Что мы сделали неправильно, что нас сейчас хвалят на Западе. То есть если они нас хвалят, то значит, мы, как говорится, совершили ошибку».

Президент Азербайджана отметил, что «проведение этих двух мероприятий – действительно большое событие, и я уверен, что оба мероприятия будут проведены успешно, и приехавшие гости ознакомятся с азербайджанскими реалиями. По сути, считаю, что проведение таких мероприятий в странах, добывающих нефть и газ и имеющих нефтегазовое прошлое, более важно, так как нам выражают претензии, даже Объединенным Арабским Эмиратам, а ранее и Египту выражали такие претензии, что это уже в третий раз происходит в нефтегазодобывающих странах. Но к этому следует подойти с другой точки зрения. Эти страны – страны, богатые нефтью и газом, находятся внутри данного процесса. Они хотят внести вклад в наше общее дело. И Азербайджан, и еще больше Объединенные Арабские Эмираты не только спокойно обеспечивают свою энергетическую безопасность и без зеленой энергии, но даже обеспечивают энергетическую безопасность многих других. Но это – символ большой ответственности. Показатель того, что мы хотим направить наши средства в эту сферу, с тем чтобы в наших странах, как говорится, развивалась зеленая энергия, а также чтобы внести вклад в мировое сообщество».