Гамидов и Мамедов хотел помочь женщинам вернуть стройность

Поступили многочисленные сообщения о незаконной реализации путем рекламы в социальных сетях завезенных в страну незаконным путем некачественных биологически активных продуктов питания, происхождение и состав которых не соответствуют стандартам, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

В результате мер, принятых сотрудниками полиции с участием специалистов Агентства пищевой безопасности, были задержаны Джалал Гамидов 1993 года рождения и Эльшан Мамедов 1994 года рождения, которые занимались продажей вышеперечисленной продукции.

Образцы продукции были представлены лаборатории Института пищевой безопасности, эксперты обнаружили в составе пищевых добавок вредные химические вещества, представляющие серьезную опасность для здоровья человека.

Расследование по факту продолжается.