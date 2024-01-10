Ильхам Алиев о значимости Азербайджана для Европы

Об этом сказал сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос: «Как Вы сегодня оцениваете роль и будущее Азербайджана для Европы?»

«Сербия — уже восьмая по счету страна, получающая азербайджанский газ. До сих пор к нашей газовой системе уже подключились Грузия, Турция, Греция, Болгария, Италия, Румыния, Венгрия, созданы различные интерконнекторы, и движущей силой всех этих интерконнекторов стал Южный газовый коридор, потому что, если бы мы не выступили в свое время с этой инициативой и не реализовали бы ее, ни о каком интерконнекторе сегодня не могло быть и речи. Все эти интерконнекторы, включая газопроводы между Грецией и Болгарией, Болгарией и Сербией, Румынией и Венгрией, являются ответвлениями Южного газового коридора. То есть сегодня восемь стран покупают азербайджанский газ, шесть из них – европейские страны. В будущем число этих стран увеличится. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими странами. И я могу сказать, что переговоры находятся на важном этапе».

Глава государства заявил, что «спрос есть и будет увеличиваться, у нас есть для этого ресурсы. Газовое месторождение «Шахдениз» является крупнейшим газоконденсатным месторождением в мире. В этом году на газовом месторождении «Абшерон», сданном в эксплуатацию в прошлом году, будет добыто 1,5 млрд кубометров газа. Это наш дополнительный ресурс. Надеюсь, что до конца этого года — к декабрю, во всяком случае такая задача поставлена, первый газ будет получен на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» в рамках проекта «Глубинный газ». Там тоже огромный потенциал.

Также должно быть принято инвестиционное решение по другим нашим проектам и второй фазе разработки месторождения «Абшерон». Если это решение будет принято, - уверен, что оно будет принято, - объем ежегодной добычи на «Абшероне» составит 5 млрд кубометров в год. Это очень значительная цифра».

Говоря о подготовительных работах на месторождениях «Шафаг», «Асиман», «Умид», «Бабек», «Нахчыван» и «Карабах», президент Алиев отметил, что «их ресурсная база тоже достаточно велика»: «Вот что я имел в виду, когда говорил, что и через сто лет Азербайджан будет оставаться важным партнером. И сегодня это сбывается».

«Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность. И если мы захотим поставлять по нему дополнительные объемы газа, его необходимо расширить, следует вложить дополнительные средства. Это можно сделать с помощью насосных станций, и спрос есть. В принципе, в будущем может быть рассмотрено создание новой газовой инфраструктуры в Азербайджане, и мы это тоже рассматриваем. Европа не только поддерживает деятельность Азербайджана в этой области. Очень часто к нам поступали обращения, на которые мы ответили положительно. Европейская комиссия назвала Азербайджан «надежным партнером». Энергетическая комиссия Евросоюза назвала Азербайджан «общеевропейским поставщиком газа». И они абсолютно правы. Объем газа, поставляемого нами в Европу, невелик — около 12 млрд кубометров. Однако это половина нашего экспорта. Но охват стран оправдывает звание «общеевропейского поставщика», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана также сказал, что «газовый фактор находится на переднем плане с точки зрения энергетической безопасности. Наше преимущество состоит в том, что мы вложили большие средства и создали современную газораспределительную сеть. Наша ресурсная база достаточно велика и будет расти. Спрос в Европе тоже обязательно увеличится. Поскольку как бы они ни хотели перейти на зеленую энергию, они все равно будут нуждаться в природном газе».