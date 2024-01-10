Алиев: Мы не отойдем ни на шаг от наших позиций

«Что касается находящихся под оккупацией сел, считаю, что наше предложение тоже очень логично. Как вам известно, там имеются анклавные и неанклавные села. Неанклавные села – эти четыре села должны быть безоговорочно возвращены Азербайджану. Что касается анклавных сел - на территории Азербайджана находится одно анклавное армянское село, – то необходимо создать отдельную экспертную группу и обсудить это. Мы считаем, что все анклавы должны быть возвращены.

На дорогах, ведущих в эти анклавы, должны быть созданы условия, в анклавах следует разместить людей, которые там проживали. То есть наша позиция такова. В чем заключается позиция Армении – мы не можем понять. Просто я хочу сказать то, о чем они говорят. Говорят, что должен быть зеркальный отвод сторон. Но куда отойти? Некоторые мои коллеги еще в мае 2021 года задавали мне этот вопрос. Помните, в то время на границе было проведено определенное уточнение, и в ходе одного телефонного звонка сказали: просим, чтобы вы вернулись. Я спросил, куда вернуться?

Отвечают, туда, откуда пришли. Говорю, мы пришли из Баку, вернуться в Баку? Мы 30 лет не были там, если эта была граница, то Армении следовало признать ее в качестве границы, установить пограничные указатели. Но она ведь не признавала эту границу. Считала, что ее граница находится в Агдаме. Так что мы пришли туда из Баку, мы не были там. Поэтому куда вернуться? Скажите, куда вернуться, и мы вернемся. Но мой вопрос остался без ответа.

Поэтому, конечно, мы никуда не собираемся возвращаться. Мы не отойдем ни на шаг от наших позиций как мая 2021 года, так и сентября 2022 года, так как эта граница должна быть установлена. Однако наша дислокация, которая сегодня оспаривается Арменией, не охватывает ни одного населенного пункта. На позициях, высотах, где мы стоим, никто никогда не жил. Армения же сегодня продолжает оккупацию наших сел, и это невыносимо. Еще раз хочу отметить и считаю, что в ходе предстоящей в конце этого месяца встречи комиссий в данный вопрос будет внесена ясность», - сказал глава государства.