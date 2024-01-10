Латвия опасается негативного влияния российского сериала

Полиция Риги рассылает в школы письма об опасности российского сериала «Слово пацана».

Правоохранители считают, что под воздействием сериала подростки могут сбиваться в банды, устраивать драки и снимать все на видео.

При этом опрошенные журналистами директора школ и педагоги отрицают негативное влияние российского проекта на молодежь. Предупреждения направлены уже в 70 школ.