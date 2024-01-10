Турецкая лира «покоряет новые высоты»
Турецкая лира обновила исторический минимум: курс доллара впервые достиг 30 лир - данные торгов.
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Турецкая лира обновила исторический минимум: курс доллара впервые достиг 30 лир - данные торгов.
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