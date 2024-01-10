Нарышкин: США хотят вмешаться в выборы президента России

США намерены «активизировать работу с россиянами», выпускниками американских программ обмена, «для вмешательства в выборы президента России», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, в США «считают, что российские стипендиаты американских программ, их более 80 тысяч, при должной обработке смогут стать стержнем пятой колонны».

«Вашингтон намерен перейти к активному втягиванию россиян-бывших стипендиатов американских программ в политическую борьбу с российской властью», - добавил Нарышкин.