Россиян передумали кормить насекомыми

Россию не нужно кормить продуктами из сверчков и личинок насекомых, из этого лучше делать корма для рыб, заявила вице-премьер этой страны Виктория Абрамченко.

«Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы», - ответила Абрамченко на вопрос о развитии производства альтернативных продуктов питания в России.

Она отметила, что Россия обеспечивает себя продуктами здорового питания, а также сырьем, необходимым для них. К примеру, в нашей стране достаточно качественных зерновых и бобовых культур, которые являются источником растительного белка.