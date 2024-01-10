Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:56

Новости из этой латиноамериканской страны создают впечатление тотального хаоса: стрельба, захват заложников, взрывы, военные на улицах городов. Собственно, именно такое впечатление и собирались произвести лидеры преступного мира: дескать, захотим – жизни в Эквадоре никому не будет. Началось все 7 января, когда военные, прибывшие в город Гуаякиль для того, чтобы сопроводить лидера одной из мафиозных группировок из тюрьмы Литораль в специальную тюрьму строгого режима, не обнаружили его в своей камере. Адольфо Масиас по прозвищу «Фито», руководящий бандами «Лос-Чонерос», с 2011 года отбывал 34-летний срок. Набор обвинений понятный: оргпреступность, наркотики, убийства. Кстати, он убил своего предшественника во главе организации, в которой насчитывается около 12 тысяч человек.

Куда и как делся Фито, до сих пор неясно. Тюрьму обыскали, заподозрили в нехорошем охранников, но следов босса мафии не обнаружили. До сих пор не исключают, что его все-таки прячут где-то на территории тюрьмы. Когда эта история стала известна, тюремные бунты вспыхнули в других пенитенциарных заведениях по всей стране. Вслед за Фито в бега из тюрьмы в Риобамбе подался главарь группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по прозвищу «Капитан Пико». Вместе с ним сбежала большая группа заключенных, без малого сорок человек, из которых половину отловили. Самая наглая выходка произошла днем 9 января. Преступники ворвались в студию телеканала TC Television в Гуаякиле. В течение 15-20 минут вся страна в прямом эфире могла наблюдать, как люди с оружием угрожают журналистам и демонстрируют взрывчатку, которой намерены подорвать офис телеканала. Один из нападавших заявил: «Мы в эфире, поэтому знайте, что с мафией играть нельзя». Они сначала взяли заложников, но, когда прибыла полиция, сдались ей. Из причиненного ущерба – простреленная нога у одного сотрудника канала и сломанная рука у другого.

В разных городах прозвучали взрывы и произошли вооруженные нападения на полицейские участки, семеро полицейских числились в заложниках, троих позже освободили. В заложниках также оказались сотрудники тюрем, где произошли бунты, больше ста человек. Ситуация в стране стала откровенно угрожающей, и президент Даниэль Нобоа провозгласил «режим внутреннего вооруженного конфликта». Армия, национальная гвардия и полицейские силы должны действовать в отношении перечисленных 22 мафиозных группировок, как если бы они были военными целями. Нобоа, совсем молодой, 36-летний президент, занял пост лишь в ноябре, и одно из предвыборных обещаний, конечно, заключалось в борьбе с организованной преступностью. Его соперник в президентской гонке Фернандо Вильявисенсио был убит в августе, говорят, по распоряжению Фито.