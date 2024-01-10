Президент России Владимир Путин «чувствует скорую победу» в войне с Украиной, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал «не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России».

По мнению автора, Путин переоборудовал российскую экономику, чтобы поддерживать войну на неопределенный срок, будучи уверен, что терпение Запада на исходе.

Хокстейдер отмечает, что этом году на оборону пойдет треть российского бюджета, что почти втрое превышает долю бюджета США. Военные расходы Кремля в этом году, скорее всего, достигнут 6% российского экономического производства, что более чем в два раза превышает долю, запланированную большинством стран НАТО.

«Запад колебался, и наступление Украины сошло на нет. Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив украинские войска занять оборонительную позицию. Ярким примером колебаний Запада стал отказ предоставлять оружие, способное поразить Крымский мост», - пишет издание.

Автор напоминает, что канцлер Германии Олаф Шольц все опасается поставлять Киеву ракеты Taurus, в то же время, по его мнению, не существует «супероружия», которое сможет переломить ход войны.