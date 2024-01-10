В Азербайджане строится еврейский религиозно-культурный центр, заявил журналистам председатель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев.

«Указом президента Азербайджана строится еврейский религиозно-культурный центр. Это большая ценность для евреев. До этого была построена синагога для горских евреев. Все это реализуется Азербайджанским государством», - сказал Евдаев.