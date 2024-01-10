Икрам Нур, автор haqqin.az 12:39

Высокопоставленный командир военного крыла «Хезболлы» Набег аль-Кадери вчера, 10 января, был убит в результате израильского авиаудара на юге Ливана. За последние три дня это уже третья ликвидация полевых командиров «Хезболлы» в высоких чинах. 8 января погиб Виссам аль-Тавиль, глава элитного подразделения «Радван». На следующий день погиб Али Хусейн Барджи, командующий военно-воздушными силами «Хезболлы» на юге Ливана. И вот теперь - Набег аль-Кадери, один из руководителей военного крыла «Хезболлы», «Бригад сопротивления».

А если вспомнить, что незадолго до этого в южном пригороде Бейрута Ад-Дагия точечным ударом беспилотника был ликвидирован член политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, если учесть, что по меньшей мере 159 членов «Хезболлы» были убиты Израилем с начала конфликта в октябре – то можно сделать вывод, что Израиль, еще не закончив с ХАМАС, просто провоцирует «Хезболлу» на ответный удар и что остался буквально час до начала широкомасштабного конфликта между ними. Но это только на первый, причем самый поверхностный взгляд. Если рассматривать четыре вышеупомянутых ликвидации, то обращает на себя внимание, да что там обращает, просто бросается в глаза та «аккуратность» или, если хотите, «деликатность», с которой они были произведены. Во-первых, удары были максимально точными, нанесенными с помощью беспилотников, что означает, что израильская разведка обладала исчерпывающими данными о местонахождении объектов ликвидации и графиком их перемещения. Во-вторых, ликвидаторы стремились максимально избежать гибели посторонних лиц. В случае с аль-Арури вообще погибли только его охранник и секретарь, оба палестинцы. В случае с аль-Тавилем, Али Хусейном Барджи и аль-Кадери погибли их охранники, кадровые служащие «Хезболлы».

Что, в свою очередь, является косвенным, но достаточно убедительным свидетельством того, что израильские «ястребы», выступающие за широкомасштабный конфликт с «Хезболлой», конфликт, в котором все средства хороши и жертв не считают, лес рубят – щепки летят, не играют в этих операциях на первых ролях. Уступив свои места «умеренным», которые все же стараются соблюдать некие красные линии. И понимая, что реальная война между «Хезболлой» ввергнет Ливан в хаос, но главное - приведет к серьезным потерям в Израиле. Но в этой партии две стороны. И принципиальным для войны и мира является то, что думают о складывающейся ситуации в руководстве «Хезболлы». На днях заместитель лидера «Хезболлы» Наим Касем заявил в телевизионном выступлении, что его группировка не хочет расширять войну из Ливана, «но если Израиль расширит ее, ответ неизбежен в максимальной степени, необходимой для сдерживания Израиля». Его слова можно считать позицией шейха Насраллы, который сейчас находится между молотом и наковальней. С одной стороны, большинство ливанцев, включая и руководство «Хезболлы», явно не хочет полномасштабной войны, которая приведет Ливан, и без того дышащий на ладан, а в экономических вопросах так и вовсе через раз, к катастрофе.