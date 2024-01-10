Впервые с весны 2022 года: США импортировали российскую нефть

В ноябре США импортировали почти 10 тысяч баррелей нефти российского происхождения на сотни тысяч долларов, пишет РБК.

Судя по базе внешнеторговой статистики Соединенных Штатов, в ноябре 2023 года США импортировали сырую нефть российского происхождения на $749,5 тысячи. До этого последний импорт российской нефти в США состоялся в апреле 2022 года.

Такой импорт вопреки санкциям возможен по отдельным лицензиям управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.