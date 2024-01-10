США готовятся к войне с Китаем

США перебросили на территорию Филиппин запасы топлива на случай конфликта вокруг Тайваня. Соответствующую информацию распространило издание Manila Times.

«США перебросили на Филиппины крупные запасы топлива на случай возможного конфликта вокруг Тайваня, пишет газета Manila Times.

Ранее сообщалось, что глава Тайваня Цай Инвэнь высказала новое предупреждение о вмешательстве КНР в предстоящие президентские и законодательные выборы на острове. Также Цай Инвэнь отметила, что отношения между Тайбэем и Пекином должны определяться демократией и волей тайваньского народа.