Белый дом поддержал идею конфисковать российские миллиарды

Совет национальной безопасности США «в принципе» поддержал законопроект, позволяющий провести конфискацию части замороженных российских активов для того, чтобы в дальнейшем передать эти деньги на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на ноябрьский меморандум совета, который направили в комитет сената по международным отношениям.

«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в записке Совета национальной безопасности. Всего Bloomberg изучил три подобных документа.

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил агентству, что это один из инструментов, которые США рассматривают как возможность заставить Россию заплатить за ущерб, который Украина понесла из-за войны. По оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины может понадобиться не менее 411 миллиардов долларов.

Совет национальной безопасности отказался от комментариев, как и офис Бена Кардина, главы комитета сената по международным отношениям. В Госдепартаменте заявили, что вместе с партнерами по G7 власти США изучают «все варианты, соответствующие нашим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России».