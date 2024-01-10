Трамп: «Очень умный и коварный» Путин развязал войну в Украине из-за Байдена

Бывший президент США в интервью Fox News заявил, что президент США Джо Байден допустил цену нефти до 100 долларов за баррель вместо того, чтобы держать ее на уровне 40 долларов.

«А Путин на этом заработал состояние. Без этого он не пошел бы на войну (если бы Трамп был президентом), по другой причине — из-за меня», - уверяет Трамп.

Также Трамп заявил, что он единственный президент за 72 года, который не начал войну.

Кроме того, Трамп, выступая перед сторонниками в Айове, назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина «очень умными людьми».

«Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием. ...Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные», - сказал Трамп.