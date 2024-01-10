Погода на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове 12 января прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем 7-10°. Атмосферное давление понизится до 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В западных районах Азербайджана местами возможен снег, в ряде районов вероятен туман. Западный ветер усилится на отдельных территориях.
Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью будет 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.