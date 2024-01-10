Азербайджан отправил новую помощь Украине

Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи Украине. С территории Сумгаитского технологического парка были отправлены 25 фур с электрокабелем длиной более 677 тыс. м. и 22 комплектами трансформаторов.

Также сегодня Россельхознадзор распространил информацию о том, что Азербайджан поставил России очередную партию яиц.

«По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 млн штук яиц (90,63 тонны)», - говорится в сообщении. По данным ведомства, 11 января через пункт пропуска «Яраг – Казмаляр» была ввезена очередная партия пищевых яйц из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.