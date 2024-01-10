Туриндустрия Азербайджана с Ильхамом Алиевым

13:46

Форум субъектов туристической отрасли на тему «Итоги года и вызовы в преддверии COP29» состоялся в Баку 11 января. В работе мероприятия приняли участие около 1000 представителей туристической сферы Азербайджана.

Выступивший на форуме глава Ассоциации турагентств Азербайджана Гёйдениз Гахраманов отметил, что 2023 год стал успешным с точки зрения развития туризма в стране в целом, восстановления туристической отрасли, а также популяризации Азербайджана на мировой туристической арене в постпандемический период. Гахраманов подчеркнул важность политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым в течение последних 20 лет, в деле становления туризма как ведущей отрасли ненефтяного сектора экономики.

По его словам, тот факт, что в Азербайджане в этом году пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), ставит перед туристической отраслью новые задачи, при этом чрезвычайно важно мобилизовать усилия для приема гостей на самом высоком уровне, чтобы оставить у них положительные впечатления об Азербайджане. Глава Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов в свою очередь подчеркнул, что число иностранных граждан, посещающих Азербайджан, увеличивается с каждым годом, а география приоритетных рынков расширяется, что положительно влияет на развитие гостиничного бизнеса в Азербайджане. Он отметил, что за последние 20 лет были построены десятки современных отелей и других средств размещения как в Баку, так и в ряде регионов страны. Генеральный секретарь Ассоциации туристических гидов Азербайджана Турал Мусаев сказал, что гиды играют особую роль в ознакомлении посещающих страну иностранных гостей с историей, культурой, архитектурой, кухней и другими сферами, связанными с туризмом, и что интерес к этой профессии, уже успевшей проделать путь от любительского до профессионализма, растет с каждым годом. Также, по его словам, фактор стабильности и безопасности в стране высоко ценится иностранными туристами.

Председатель правления Ассоциации туристических блогеров Азербайджана Азер Гарибов в ходе своего выступления сообщил, что после полного и окончательного восстановления суверенитета Азербайджана и территориальной целостности туристические блогеры обширнее и свободнее проводят рекламные кампании по продвижению Азербайджана за пределами страны, и отметил что география такого формата промо-мероприятий в будущем будет расширяться. Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями на темы «Сотрудничество бизнеса и государства в сфере развития туризма, достижения за последние 20 лет» и «Возможности и вызовы в преддверии COP29, ожидания от туристической отрасли», а также были даны ответы на вопросы представителей туристической индустрии.

В рамках форума от имени общественных объединений, специализирующихся в сфере туризма, было принято совместное заявление, в котором представители отрасли выразили полную поддержку политике, проводимой главой государства. В заявлении говорится, что «за последние 20 лет большие успехи, достигнутые благодаря решимости, политической воле, дальновидности и независимому политическому курсу президента Азербайджана Ильхама Алиева, привели к изменениям и созданию совершенно новой картины в туристической индустрии». «Освобождение территорий армией Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева и победа в Отечественной войне вписаны золотыми буквами в историю народа. Антитеррористическая операция в сентябре 2023 года продолжалась всего 23 часа 51 минуту. В результате этой уникальной операции, вошедшей в военные учебники, был полностью обеспечен суверенитет Азербайджанской Республики. Сегодня азербайджанский флаг гордо реет в Шуше, Ханкенди и Ходжалы. Это торжество целенаправленной и решительной политики президента Ильхама Алиева», - отмечается в заявлении. Далее в тексте заявления отмечается, что «обеспечение доступности, играющее важную роль в развитии туризма, находится в центре особого внимания на протяжении последних 20 лет, в результате чего в стране развита воздушная, наземная и железнодорожная инфраструктура. Это, в свою очередь, стимулировало рост инвестиций в современный гостиничный и туристический бизнес. За прошедший период в Азербайджане наладили бизнес самые известные гостиничные бренды мира, созданы комплексы зимнего туризма, оздоровительные центры, построены современные площадки для проведения мероприятий местного и международного уровня. Этот процесс продолжается и сегодня».

Авторы заявления отметили, что в целом туризм рассматривался как одно из основных направлений развития ненефтяного сектора, доля сектора в ненефтяной экономике достигла 3,4%: «В результате политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, установлены основные принципы государственной политики в сфере туризма и основы туристической деятельности, которые создали настоящее оживление в этом секторе, в том числе благодаря внедрению таких механизмов, как налоговые и таможенные льготы, отмена лицензий, создание туристско-рекреационных зон, либерализация и упрощение визового режима и т.д.». В документе также отмечается, что «в течение последних нескольких лет в Азербайджане прошли конкурс песни «Евровидение», Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, финал Лиги Европы УЕФА, чемпионат Европы по футболу, 74-й Международный астронавтический конгресс, Гран-при Азербайджана «Формулы-1» и другие подобные масштабные мероприятия. Решение провести в этом году в Азербайджане 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 является ярким показателем повышения престижа нашей страны на международной арене в результате успешной политики президента Ильхама Алиева. Исторические события, такие как реставрационные и реконструктивные работы в области защиты национально-культурного наследия и интеграции в туризм, а также включение ряда примеров материального и нематериального наследия Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в последние годы, имели большое значение в процессе создания положительного имиджа нашей страны, что повлекло за собой информирование мирового сообщества о богатом туристическом потенциале Азербайджана, увеличение числа иностранных туристов и серьезную мотивацию в сфере внутреннего туризма».