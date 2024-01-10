Теперь сын Гаджибалы Абуталыбова разрушает Стамбул

Сын бывшего главы Исполнительной власти Баку Гаджибалы Абуталыбова Исрафил Абуталыбов провел незаконные строительные работы в историческом здании в Стамбуле. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, Исрафил Абуталыбов, который неожиданно, весьма странно и загадочно превратился в мультимиллионера и владельца роскошной недвижимости в Стамбуле в период нахождения своего отца во главе бакинской мэрии, нанес ущерб исторической части древнего города.

Сообщается, что Абуталыбов-младший после получения гражданства Турции занялся строительным бизнесом в этой стране, приобрел ряд отелей, а также скупил большое количество недвижимости в стамбульском районе Фатих. В 2017 году Абуталыбов приобрел два здания, расположенных на охраняемой территории в районе Кючукаясофья, одно из которых частично принадлежит Фонду собственности Турции, и осуществил реставрацию объекта, незаконно достроив часть здания.

Проживавший по соседству житель Стамбула Ильяс Баязит попытался оказать сопротивление незаконным действиям сына экс-градоначальника Баку и направил жалобу в соответствующие органы города. После этого в здании была проведена проверка, надзирательные органы установили факт незаконного строительства. Однако прокуратура Стамбула отказалась привлечь Абуталыбова к ответственности.