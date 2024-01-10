Китай обозначил красные линии для США

Тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе - местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства», - заявила Мао Нин на просьбу прокомментировать заявления США о том, что они выступают против любого вмешательства в выборы в Тайване, а также сообщения, что это заявление было предупреждением Китаю.

Она подчеркнула, что США открыто делают «безответственные замечания» по поводу выборов в Тайване, со своей стороны «Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против».

«Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», - указала дипломат.

Официальный представитель китайского МИД добавила, что КНР «примет решительные и эффективные меры для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности».

Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен.