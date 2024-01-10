В США разработан план победы Украины над Россией

Представители Республиканской партии раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за предоставление недостаточной помощи Украине и потребовали решительных действий. Соответствующий документ обнародовали три комитета палаты представителей Конгресса, которые возглавляют республиканцы, пишут зарубежные СМИ.

Отмечается, что предлагаемый план победы в Украине, который подписали председатели комитетов по иностранным делам (Майкл Маккол), по делам вооруженных сил (Майк Роджерс) и по разведке (Майк Тернер), разработали в конце 2023 года.

Целью документа назван поиск ответов на критические вопросы о поддержке Украины со стороны США и их союзников. В нем республиканцы потребовали от администрации Байдена представить план, благодаря которому Украина одержала бы победу над Россией.

«Россия и альянс, состоящий из Китая, Ирана... работают вместе, чтобы взорвать американские интересы во всем мире. Их целью является ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма», - говорится в документе.

Представители Республиканской партии утверждают, что со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников.