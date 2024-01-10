Французский шпион успел обручиться с девушкой из Баку

Как сообщает французское издание L'Opinion, поначалу никто не связывал задержание и арест на четыре месяца Мартина Риана с заявлением азербайджанских спецслужб о разоблачении французской шпионской сети в Баку. Причем выжидательную позицию в этом заняло и внешнеполитическое ведомство Франции.

Громкий "шпионский скандал" в Азербайджане, начавшийся с объявления персонами нон грата и выдворения из страны двух французских дипломатов, обрастает новыми подробностями.

Однако позже оказалось, что уже с 4 декабря находящийся под арестом М.Риан был связан с высланными из страны французскими "дипломатами".

Имеющий помимо французского и британское гражданство по отцу Мартин, четыре года жил в Баку и даже успел обручиться с местной девушкой, говорится в публикации. Основав небольшую компанию Merkorama, он занимался экспортом-импортом, в частности, торговал вином, и не был замечен в какой-либо политической активности.

"Представители французских спецслужб против его воли привлекали Мартина к сбору и передаче информации о третьих странах. М.Риан поддерживал теплые, даже дружеские отношения с двумя сотрудниками посольства - "Фредериком" и "Лораном". После их отъезда из Баку в 2023 году сменщик "Лорана" "Андре" попросил о встрече, во время которой он слишком рьяно расспрашивал его о политических вопросах", - говорится в статье.

Таким образом, контакты Мартина с посольством эволюционировали, перейдя от простых расспросов об информации в открытом доступе к более настойчивым просьбам о сборе и передаче информации, особенно касающейся Ирана и Турции. Другими словами, речь шла уже об "активном, а не просто пассивном сотрудничестве".

"В этой атмосфере взаимного недоверия Мартин убедился, что сотрудники посольства пытаются сделать его пешкой в своей опасной игре", - пишет автор, добавив, что М.Риан осознавал, что для него последствия могут быть куда более серьезными, в отличие от сотрудников посольства, обладающих дипломатической неприкосновенностью.

По словам автора статьи, азербайджанские спецслужбы хотели опросить в качестве свидетелей двух дипломатов, в том числе и "Андре". Но столкнувшись с отказом, они были высланы из страны.

"Похоже, что французские "дипломаты" больше отчитывались перед Генеральным управлением внешней безопасности Франции (DGSE), нежели французским МИД... Их личности не разглашаются", - пишет L'Opinion.