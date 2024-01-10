В Минздраве встретились с региональным директором ЮНИСЕФ
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Региной Де Доминицис. Во встрече также приняли участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева и исполняющий обязанности главы представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Джейхун Мирзоев.
Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул наличие продуктивного сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИСЕФ: «В нашей стране особое внимание уделяется формированию, укреплению и развитию человеческого капитала. В рамках двусторонних отношений между Азербайджаном и Детским фондом ООН реализуются проекты по различным направлениям в сфере здравоохранения, образования, охраны здоровья матери и ребенка».
Теймур Мусаев отметил, что Министерством здравоохранения предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка, а также модернизации и цифровизации здравоохранения.
Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным.
В свою очередь, Регина Де Доминицис, высоко оценив уровень взаимоотношений между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, отметила, что деятельность Детского фонда ООН в стране началась в 1993 году. По ее словам, в ходе первых проектов, реализуемых ЮНИСЕФ в Азербайджане, основное внимание было направлено на вакцинацию, здравоохранение, реабилитацию, образование и защиту детей.
Региональный директор Детского фонда ООН положительно оценила проведенную в Азербайджане работу по охране здоровья матери и ребенка.
В ходе встречи также были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества.