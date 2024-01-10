В Минздраве встретились с региональным директором ЮНИСЕФ

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Региной Де Доминицис. Во встрече также приняли участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева и исполняющий обязанности главы представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Джейхун Мирзоев.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул наличие продуктивного сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИСЕФ: «В нашей стране особое внимание уделяется формированию, укреплению и развитию человеческого капитала. В рамках двусторонних отношений между Азербайджаном и Детским фондом ООН реализуются проекты по различным направлениям в сфере здравоохранения, образования, охраны здоровья матери и ребенка».

Теймур Мусаев отметил, что Министерством здравоохранения предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка, а также модернизации и цифровизации здравоохранения.

Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным.