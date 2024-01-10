Зеленский о паузе в войне

Паузы в войне между Украиной и Россией не будет, поскольку она выгодна только для России, заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с эстонским коллегой Аларом Карисом в Таллине.

«Мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает. У них нехватка дронов, артиллерий, ракет. Идут большие закупки дронов и «Шахедов» (дроны-камикадзе) из Ирана, они также договариваются о ракетах. Они уже получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи», - отметил Зеленский.