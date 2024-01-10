Умер Юрий Соломин

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении артиста.

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», - сказал собеседник агентства.