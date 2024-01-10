Умер Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении артиста.
«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», - сказал собеседник агентства.
Юрий Соломин — художественный руководитель Государственного академического Малого театра. Снимался в кинофильмах «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага» и т.д. Старший брат актера театра и кино Виталия Соломина. Народный артист СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».