Согласно обвинительному заключению, мошенничеством Меликзаде занимался с 2017 года, присваивая зарплату других военнослужащих и расхищая госсредства. Были у офицера-мошенника и сообщники. Они «совместными усилиями» перевели на пластиковые карты, открытые на имя подставных лиц, 9 миллионов 369 тысяч манатов государственных средств.

В суде Меликзаде признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Он подтвердил показания, данные на предварительном следствии, сообщил, что подобные «задания» ему давал Рафаэль Халафов, экс-начальник инспекционного отдела финансово-бюджетного управления Минобороны, и Нариман Джаббаров, бывший начальник финансового отдела ведомства: «Я работал финансовым начальником воинской части. За год прошли две проверки. В ходе первой проверки было выявлено присвоение 153,6 тыс. манатов, второй — 849 тыс. манатов. 153 тысячи 600 манатов разделили на три части. 20 процентов — на финансирование, 40 процентов — инспекции и 40 процентов — мне. За этой проверкой последовала еще одна. Позвонил Рафаэлю Халафову. Тот сказал, что я могу уладить дело за 15 тысяч манатов. Вскоре после этого разговора и была проведена проверка. Обещанные деньги я лично передал Рафаэлю Халафову».

Обвиняемый отметил, что из похищенных средств приобрел для Халафова дорогой автомобиль и костюм. Он подтвердил, что всего было похищено 9 миллионов 369 тысяч манатов. Из этой суммы 7 миллионов 662 тысячи манатов достались финансово-бюджетному управлению, а 1 миллион 396 тысяч манатов - ему самому.

Суд продолжится 17 января.