Главу Совбеза Армении позвали на встречу по «Формуле Зеленского»
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян посетит с рабочим визитом Швейцарию, где примет участие в 4-й встрече по украинской «Формуле мира». Очередная встреча состоится в Давосе 14 января.
«Формула мира», представленная президентом Украины Владимиром Зеленским в начале 2023 года, предполагает вывод российских войск из зоны боевых действий, возвращение к границам 1991 года, выплаты репараций, а также обеспечение ядерной, продовольственной и экологической безопасности.