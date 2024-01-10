Мамедов кинул ЕС и азербайджанских крестьян
В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел суд по уголовному делу Рамина Мамедова, обвиняемого в крупных хищениях и мошенничестве против представительства Евросоюза в Азербайджане и Общественного союза поддержки развития села.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабины Мамедзаде было заявлено, что Общественный союз поддержки развития села никаких претензий к обвиняемому не имеет.
Затем гособвинитель Зия Мансуров зачитал обвинительный акт. Согласно акту, Рамин Мамедов подал заявку на грантовый проект Евросоюза по поддержке развития сельского хозяйства в регионах. В рамках этого проекта Мамедов получил грант в размере 423 000 евро. На эту сумму планировалось провести тренинги по развитию сельского хозяйства в Геранбойском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском и других районах и предпринять другие шаги в этом направлении.
Мужчину обвинили в совершении мошенничества, злоупотреблении своими полномочиями, а также в присвоении вверенной ему суммы в 364 тысячи манатов.
Обвиняемый Рамин Мамедов не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Адвокат Мамедова попросил допросить сначала потерпевших и свидетелей, а затем его подзащитного: «Долгое время нам не удавалось получить некоторые доказательства. Эти документы и квитанции дошли до нас лишь сегодня. Нам нужно время, чтобы перевести их (документы) и представить суду, чтобы мы могли построить свою защиту».
Суд продолжится 6 февраля.
Рамину Мамедову предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (хищение или растрата при совершении в крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Потерпевшими по уголовному делу признаны представительство Евросоюза в Азербайджане и Общественный союз поддержки развития села.