Мамедов кинул ЕС и азербайджанских крестьян

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел суд по уголовному делу Рамина Мамедова, обвиняемого в крупных хищениях и мошенничестве против представительства Евросоюза в Азербайджане и Общественного союза поддержки развития села.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабины Мамедзаде было заявлено, что Общественный союз поддержки развития села никаких претензий к обвиняемому не имеет.

Затем гособвинитель Зия Мансуров зачитал обвинительный акт. Согласно акту, Рамин Мамедов подал заявку на грантовый проект Евросоюза по поддержке развития сельского хозяйства в регионах. В рамках этого проекта Мамедов получил грант в размере 423 000 евро. На эту сумму планировалось провести тренинги по развитию сельского хозяйства в Геранбойском, Товузском, Агстафинском, Шамкирском и других районах и предпринять другие шаги в этом направлении.

Мужчину обвинили в совершении мошенничества, злоупотреблении своими полномочиями, а также в присвоении вверенной ему суммы в 364 тысячи манатов.

Обвиняемый Рамин Мамедов не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Адвокат Мамедова попросил допросить сначала потерпевших и свидетелей, а затем его подзащитного: «Долгое время нам не удавалось получить некоторые доказательства. Эти документы и квитанции дошли до нас лишь сегодня. Нам нужно время, чтобы перевести их (документы) и представить суду, чтобы мы могли построить свою защиту».

Суд продолжится 6 февраля.

Рамину Мамедову предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (хищение или растрата при совершении в крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Потерпевшими по уголовному делу признаны представительство Евросоюза в Азербайджане и Общественный союз поддержки развития села.