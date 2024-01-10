В Грузии продолжается скандал с иконой со Сталиным

«Так как встреча Сталина со Святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконописания», — говорится в заявлении.

В патриархии Грузии считают, что переписать икону должны те, кто пожертвовал ее собору, иначе церковь «сделает это самостоятельно». Речь идет о лидерах партии «Альянс патриотов Грузии» Ирме Инашвили и Давиде Тархан-Моурави.

Как сообщило Sputnik Грузия, икону передали в собор несколько месяцев назад. Одновременно Патриархия предупреждает о недопустимости политизации вопроса.

Тем временем «Альянс патриотов» проведет митинг в Тбилиси.

Скандал вокруг иконы начался в Грузии перед Рождеством, после того как сразу несколько пользователей соцсетей опубликовали фотографии и видео из храма Самеба. На иконе блаженная Матрона Московская благословляет Сталина на защиту Москвы. Это копия изображения, из-за которого в России идут споры по поводу достоверности факта встречи Матроны и Сталина, а также каноничности подобных изображений на иконах. После активистка Ната Перадзе опубликовала в Facebook кадры с облитой синей краской иконой Матроны. По данным Sputnik Грузия, краска не попала на изображение Сталина. В патриархии тогда пояснили, что изображенный на иконе Сталин не является объектом молитвы, а икона посвящена Матроне Московской. По факту инцидента МВД Грузии завело уголовное дело о хулиганстве.