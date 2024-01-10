Что привез в Россию самолет из Ирана?

Из Тегерана в Москву прибыл грузовой самолет, который мог привезти «шахеды» или компоненты, из которых россияне могут собирать дроны на своей территории, утверждает представитель Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. Ее слова приводит РБК-Украина.

«Поддержка со стороны Ирана… продолжается, и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными, вероятнее всего, из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода», - сказала спикер.

Гуменюк отметила, что по состоянию на 11 января Россия завела ракетоносители в пункты базирования, но на боевом дежурстве в Черном море находятся три российских корабля.

Она также добавила, что с моря уже долгое время не было обстрелов, и это объясняется вынужденной передислокацией российских ракетоносителей из Крыма в Новороссийск.